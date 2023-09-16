Adnan Menderes ve dava arkadaşları idam edilişlerinin 62. yılında anıldı

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62. yılında törenle andı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da, Kur'an tilavetiyle başlayan anma töreninde, Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Törende bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Yeter söz milletindir" diyen Türk milletinin Menderes ve dava arkadaşlarını göreve getirdiğini belirterek, o dönemde yollar, barajlar ve köprülerin yapıldığını, dış ile iç ilişkilerin kurulduğunu, milli ve manevi değerlerin el üstünde tutulduğunu ifade etti.

"Türkiye ne zaman biraz başını kaldırsa, güçlense dışardan bir el ona dokunur. İşte 60 darbesinin hikayesi de böyle başladı" diyen Akburak, Yassıada mahkemelerinde iftiralar ve mesnetsiz gerekçelerle Menderes ile arkadaşlarının idamla yargılandığını anlattı.

Burak Akburak, Menderes, Zorlu ile Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ettiğini söyleyerek, onların her zaman demokrasi kahramanı ve demokrasi şehitleri olarak anılacaklarını vurguladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da bugünün cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden birinin yıl dönümü olduğunu dile getirerek, merhum Menderes ile dava arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti.

Yıldırım, demokrasi ve kalkınma hamlesine dış güçlerin de desteğiyle 1960'da yapılan darbe ile üç vatanperverin şehit edildiğini belirtti.