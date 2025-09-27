Adli Palinoloji Laboratuvarı, Faili Meçhul Cinayetlerin Aydınlatılmasında Yeni Umut

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji Laboratuvarı'nda, şüpheli veya mağdurlardan elde edilen polenler ile endemik bitkiler incelenerek özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlanıyor.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" oturum, panel ve poster sunumlarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Ergün Şahin ile Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen'in oturum başkanlıklarını yaptığı "Olay Yeri İncelemeleri ve Bilirkişilik" paneli düzenlendi.

Panelde, "Adli Palinolojinin Olay Yeri İncelemelerinde Yeri ve Önemi" konulu bir sunum yapan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy, yalnızca adli amaçlı toplanan bulguların analiz edileceği "Adli Palinoloji Laboratuvarı"nın bu yıl kurulduğunu ve 81 ile hizmet verdiğini söyledi.

Ülke genelinde görevli olay yeri inceleme personeline adli palinoloji eğitimi verdiklerini belirten Aksoy, parmak izi, DNA, kamera kaydı gibi hiçbir delilin olmadığı durumlarda dahi, sadece cesedin kıyafetleri ve üzerindeki tozların incelenmesiyle cinayetin nerede işlendiğinin tespit edilebildiğini anlattı.

Aksoy, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Laboratuvarda yapılan incelemelerle polenlerin veya endemik bitkilerin izi sürülerek, faili meçhul bir cinayetin aydınlatılması sağlanabiliyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen kişinin evinde ve aracında uyuşturucuya rastlanmamasına rağmen şüphelinin kıyafet veya aracının bagaj döşemesinden alınan svapların polen incelemesi sonucu yoğun şekilde kenevir tespit edilerek, şüphelinin uyuşturucuyla ilişkisi ortaya konulmuştur."

Aksoy, bir vakanın polen incelemesinde sadece Ankara'daki Mogan Gölü'nde yetişen endemik bitki polenine ulaştıklarını anlattı.

Polenlerden ele geçirilen uyuşturucu maddelerin hangi ülkede üretildiğine dair önemli tespitler yapılabildiğine dikkati çeken Aksoy, laboratuvarlarına toprak, ayakkabı, bot, çizme, giysi, bitki örnekleri, topraktan çıkarılan bulgular veya eserler, havlu, not kağıdı, karton bardak ve meyve suyu kutusu gibi materyallerin gönderilebileceğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongresi Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturumların sonunda konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.