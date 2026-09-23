Adıyaman'da TEKNOFEST otonom yarışında 263 yarışmacıyla uçuşlar başladı

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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Adıyaman'da düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'nda uçuşlar başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışmaya, 13 ilden 30 takım ve 263 yarışmacı katılıyor.

21-22 Eylül'de gerçekleştirilen sunumların ardından bugün başlayan uçuşlarda takımlar, tasarladıkları insansız hava ve kara araçlarıyla görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Yarışmada, insansız hava araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında katılımcıların yetkinlik kazanması hedefleniyor. Afet sonrası oluşabilecek operasyonel koşulların simüle edildiği senaryoda, insansız hava aracı (İHA) ile insansız kara aracının (İKA) koordineli şekilde görev yapması bekleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen yarışmalar, 25 Eylül'e kadar devam edecek. Yarışma sonunda ilk 20'ye giren takımlar, 2027'de düzenlenecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazanacak.

Takımlar algoritmalarını test ediyor

Antalya'dan yarışmaya katılan takım lideri Suheda Yurdakonar, otonom uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haritalama sistemine göre rota oluşturmaları gerektiğini belirten Yurdakonar, haritalamada sorun yaşamadıklarını ancak rota oluşturma aşamasında bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Yurdakonar, kendileri için hazırlanan parkurda algoritmalarını test etme imkanı bulduklarını anlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA