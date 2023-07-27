Adıyaman'da PKK Operasyonunda Tutuklama

ADIYAMAN'da jandarmanın Pkk'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütünün sözde yöneticilerinden Sabri Ok'un yeğeni Hüseyin Ok, tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüseyin Ok'un, amcası Sabri Ok ile irtibatlı olduğunu ve terör örgütü ile şehir yapılanması arasında bağlantı kurduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma, Hüseyin Ok'u, Diyarbakır'da bulunduğu adreste operasyonla gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilen Hüseyin Ok, jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.Adıyaman'da ocak ayında düzenlenen operasyonda, aralarında Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok'un da bulunduğu 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.