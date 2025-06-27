Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı
Adıyaman-Kahta kara yolunda meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüsün devrilmesi sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı, 3 yaşındaki bir çocuğun durumu ağır.
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
N.Ü. idaresindeki 02 BC 124 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Mert Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.