Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı
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Adıyaman-Kahta kara yolunda meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Minibüsün devrilmesi sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı, 3 yaşındaki bir çocuğun durumu ağır.

Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

N.Ü. idaresindeki 02 BC 124 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolu fuar alanı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Mert Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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