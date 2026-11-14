Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gölbaşı karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı