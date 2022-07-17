Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gördü - Haberler

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Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gördü

İhlas Haber Ajansı - Cihan Kizir - Güncel
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Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gördü Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaştığı Adıyaman'da araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.

Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gördü

ADIYAMAN - Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaştığı Adıyaman'da araç termometreleri ise 49 dereceyi gösterdi.

Adıyaman'da hava sıcaklıkları öğlen saatlerinde meteoroloji verilerine göre 39 dereceye ulaştı. Sıcaklıklara dayanamayan birçok vatandaş, ağaç gölgelerinde veya serin sularda kendilerini rahatlatmaya çalışıyor. Adıyaman'da ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştıklarını dile getiren çoğu vatandaş, terlemelerinden dolayı günde birkaç defa kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgeleri altında çoğu vatandaş serinleyerek zaman geçirmeye çalışırken bazıları ise mesire alanında bulunan sularda yüzerek sıcaklıktan kurtulmaya çalıştı.

Bunaltıcı havalarda araçların termometreleri ise 49 dereceyi gördü. Araç içlerinde daha etkili olan sıcaklık nedeniyle bölge halkı araçlardaki klimaları çalıştırarak, kliması bulunmayan araçlarda ise tüm camları açarak yolculuk edebiliyor.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

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