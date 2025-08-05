Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hakkındaki 'Konutu terk etmeme' adli tedbirinin kaldırılması üzerine görevine iade edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak, 'Konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'Konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir" denildi.