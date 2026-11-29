TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Barosu'nu ziyaret etti.

Alkayış, görüşmede Baro Başkanı Mithat Yaşar ve avukatlarla bir araya geldi.

Görüşmede, ceza infaz kurumlarında uygulanan E-Avukat Sistemi başta olmak üzere hukuk camiasının gündemindeki konular ele alındı. Avukatların talep ve değerlendirmeleri dinlenerek hukuk hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Alkayış, burada yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında teknolojik imkanlardan yararlanılmasının hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların haklarına erişimin kolaylaştırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

E-Avukat Sistemi'nin avukatların müvekkilleriyle ceza infaz kurumuna gitmeden elektronik ortamda görüşebilmesine imkan sağladığını ifade eden Alkayış, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarında teknolojik imkanlardan yararlanılması, hem hizmetlerin daha etkin yürütülmesi hem de vatandaşlarımızın haklarına erişimin kolaylaştırılması bakımından önem taşıyor. E-Avukat Sistemi, avukatlarımızın müvekkilleriyle ceza infaz kurumuna gitmeden, elektronik ortamda görüşebilmesine imkan sağlıyor. Bu uygulama; zaman kaybını, ulaşım kaynaklı maliyetleri ve iş yükünü azaltırken avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini de kolaylaştırıyor. TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmalarımızda da insan odaklı, haklara erişimi kolaylaştıran ve teknolojik imkanları etkin kullanan uygulamaların önemini vurguluyoruz. Amacımız, ceza infaz kurumlarında hem hükümlü ve tutukluların haklarının korunmasına hem de avukatlarımızın görevlerini daha elverişli şartlarda yerine getirmelerine katkı sağlayan uygulamaların yaygınlaşmasıdır."

Baro Başkanı Mithat Yaşar ise E-Avukat Sistemi'nin Adıyaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uygulanmaya başlandığını belirterek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA