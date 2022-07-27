ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (2) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Güncel AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi Güncel Haberler

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