ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (2) - Haberler

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ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (2)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması

ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

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