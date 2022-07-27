ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (2)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması
ADDİS ABABA - Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel