Adapazarı'nda Otluk Alanda Yangın Çıktı

Adapazarı'nda Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Camili Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların birlikte müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Camili Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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