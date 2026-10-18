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Adana Yüreğir'de rüzgarda çatı uçtu, evdeki 10-12 kişi deprem sandı

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Adana Yüreğir'de rüzgarda çatı uçtu, evdeki 10-12 kişi deprem sandı
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Adana Yüreğir'de Davut Şahin'e (61) ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Şahin, evde 10-12 kişi olduklarını, çatı uçarken deprem sandıklarını ve ev yapılana kadar komşularda kalacaklarını söyledi.

ADANA'da dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Davut Şahin'e (61) ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı uçtu. Şahin, "Evde 10-12 kişiydik, deprem oldu sandık" dedi.

Kentte dün etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, emekli Davut Şahin'e ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı. Çatısı uçan ev ise dronla görüntülendi.

'HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI'

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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