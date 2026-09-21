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Adana Yüreğir'de DSİ sulama kanalına düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Adana Yüreğir'de DSİ sulama kanalına düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Sokak'ta bir çocuk, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri çocuğu merdiven ve halatla sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti; sağlık durumu iyi olan çocuk önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da sulama kanalına düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çocuğu suda gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kanaldaki çocuğu merdiven ve halatla sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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