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Adana Yüreğir'de 3 katlı apartmanın çatısı dün akşam şiddetli rüzgarla uçtu

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Adana Yüreğir'de 3 katlı apartmanın çatısı dün akşam şiddetli rüzgarla uçtu
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısı dün akşam şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Evde eşi ve misafirleri bulunan 61 yaşındaki emekli Davut Şahin, olayı deprem sandıklarını belirterek evinin tadilatı için yetkililerden yardım istedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısı dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Evde eşiyle ikamet eden 61 yaşındaki emekli Davut Şahin, gazetecilere, olayın çok kısa sürede yaşandığını söyledi.

Olay anında evde misafirlerin de olduğunu ifade eden Şahin, "Önce deprem sandık, öyle bir uğultu geldi ki rüzgar yıktı, geçti." dedi.

Şahin, evinin tadilatı için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA
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