Haberler

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ve Mersin'in Silifke, Gülnar ilçelerinde öğrencilere karne dağıtım törenleri düzenlendi. Kaymakamlar, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Adana'nın Saimbeyli ve Mersin'in Silifke, Gülnar ilçelerinde öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Aydın, öğrencilere karnelerini vererek, yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Eğitim camiasının özveriyle çalıştığını ifade eden Aydın, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde de öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Abdullah Aslaner, Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencileriden tatili verimli geçirmelerini istedi.

Törene Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de ilçede 3 bin 223 öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiğini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor