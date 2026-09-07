Haberler

Adana ve Kayseri sınırındaki yangınların enerjisi düşürüldü, Antalya’da müdahale sürüyor

Adana ve Kayseri sınırındaki yangınların enerjisi düşürüldü, Antalya’da müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ilçesi ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesi-Adana'nın Feke ilçesi sınırında orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ilçesi ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesi-Adana'nın Feke ilçesi sınırında orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, Karaisalı ile Yahyalı-Feke sınırındaki yangınlarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına da hava ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğü bildirildi.

OGM, açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakim karşısına çıkıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar! ''İsrail takımı İstanbul'a gelmeyecek'' iddiası

Nedir bu Türkiye korkusu! Göz göre göre yine İsrail'e kıyak geçiyorlar
Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor

İki ülke arasında gerilim yükseliyor: Hamleler art arda geldi

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu