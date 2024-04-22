Valiler, 23 Nisan'da Makam Koltuklarını Çocuklara Devretti

Adana ve Hatay'da valiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara devretti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nigahi Soykan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Öykü Şimşek ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Köşger, ziyarette makam koltuğunu temsili olarak Şimşek'e devretti.

Koltuğa geçen Şimşek, Adana'da sulama kanallarındaki boğulma vakalarının önüne geçilmesi için daha fazla yüzme havuzu yapılması gerektiğini söyledi.

Çocukların rahatça spor yapabilmeleri için her bölgeye bir spor salonu yapılması talimatını da veren Şimşek, her okulda bir proje atölyesinin olmasını istedi.

Vali Yavuz Selim Köşger de boğulmalara sebep olan su kanallarının üzerinin kapatılmasıyla ilgili bir projenin bulunduğunu dile getirdi.

Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Masatlı, makamını temsili olarak Şehit İlker Uylaş İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu'na devretti.

Yardımcıoğlu, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde çok büyük zarar gören Hatay'ı yeniden yaşanılabilir bir şehir yapmak için çalışacağını söyledi.

Kentte en fazla 4-5 katlı sağlam ve güzel binalar yaptıracağını anlatan Yardımcıoğlu, "Parklar, çocuk oyun alanları yapmak istiyorum. Yıkılan okullarımızın yerine sağlam ve güzel okul binaları yapıp, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerimizi yapılan yeni binalara almayı hedefliyorum." dedi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Vali Masatlı da 6 Şubat depremleri sonrasında ildeki az hasarlı okulların onarımlarını yaptıklarını belirtti.

Hatay'da yeni derslikler ve okulların yapıldığını anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Kısmet olursa önümüzdeki sene, 5 Şubat 2023'e göre 2 bin derslik daha fazla Hatay'da dersliğimiz olacak. 14 bin 700 olan derslik sayımız 16 bin 700 olacak. Bu da önemli bir şey. Çocuklarımız tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu onların eğitim hayatında ve yaşamında önemli bir travma ama çocuklarımız da inşallah bunu en kısa zamanda atlatır."

Masatlı, çocukların iyi şekilde yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ziyarette Vali Masatlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.