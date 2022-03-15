Adana ve 4 ilde yaban keçisi av ihalesi iptal edildi

KAYSERİ (DHA) - ADANA Bölge İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Adana, Hatay, Niğde, Kayseri ve Mersin illerini kapsayan 70 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin av turizmi ihalesini iptal etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği tarafından, Hayvanlara Adalet Derneği'nin (HAD) desteğiyle 27 Eylül 2021'de açılan davada nihai karar açıklandı. TVD tarafından yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta Adana'da görülen duruşmanın ardından kararı taraflara duyuran Adana 2'nci İdare Mahkemesi'nin, ihalenin 'hukuka aykırı' olduğu gerekçesiyle, dava açıldıktan ancak 6 ay sonra avın iptaline karar verdiği belirtildi. Mersin Barosu'nun Danıştay'da elde ettiği emsal sonuca da atıfta bulunan gerekçeli nihai kararda şöyle denildi: