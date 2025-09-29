Adana Valisi'nden Dizi ve Sinema Filmlerine Yasak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, ağustos ayındaki asayiş çalışmalarına ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.

Terör örgütlerine yönelik 10 operasyonda 1 zanlının tutuklandığını belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Yürütülen tüm bu çalışmalar bizlere göstermektedir ki Adana ve tüm ülkemizde terör örgütlerinin eylem kabiliyetleri ciddi ölçüde azalmıştır. Bu konudaki mücadele kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir terör örgütüne, niyeti kötü olan kişilere bu anlamda müsamaha edilmeyecektir. Bu konuda güvenlik birimlerimiz her an teyakkuzda."

Köşger, asayiş suçlarıyla mücadelede üzerinde durdukları konulardan birinin ruhsatsız silah olduğunu vurgulayarak, "Toplam 246 ruhsatsız silah ele geçirmiş, bu kapsamda 307 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 96 kişi tutuklanmıştır. 42 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiş. Adana'da ruhsatsız silahlara meydan vermeme noktasındaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Köşger, operasyonlar sonucunda kentte organize suç yapılarının hareket alanının daraltıldığını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuya karşı düzenlenen 193 operasyonda 151 şüphelinin tutuklandığını belirten Vali Köşger, "Bu operasyonlar neticesinde 21 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 611 gram eroin, 814 gram kokain, 6 kilogram bonzai, 253 kök kenevir, 242 bin 309 sentetik ecza, 84 captagon, 382 ekstazi ele geçirilmiştir." dedi.

"Adana'da Suriyeli sayısı bugün itibarıyla 182 bine düştü"

Köşger, denetimlerde 3 bin 285 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirdi.

Göçmen kaçakçılarına yönelik 241 operasyonda 45 şüphelinin tutuklandığını ve 59 araca el konulduğunu açıklayan Köşger, "Adana'da Suriyeli sayısı bugün itibarıyla 182 bine düştü. Malumunuz geçtiğimiz ayda birkaç defa yoğun halde organize şekilde Suriye'ye dönmek isteyenlere yardımcı olarak onların kendi ülkelerindeki seyahat etmelerini sağlamıştık." diye konuştu.

Değerlendirmesinin ardından Köşger, bir gazetecinin "Adana'nın suçla birlikte anılmasına dair yaygın bir olgu var, bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine bu konunun kısa sürede oluşmadığı gibi kısa sürede de sona erdirilemeyeceğini dile getirdi.

Adana'nın bu yöndeki olumsuz imajını değiştirmek için hep beraber çalıştıklarını vurgulayan Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıya karşı bu imajı hep beraber düzelteceğiz. Ben Kültür ve Turizm Müdürlüğüne şu talimatı verdim. Adana'da bundan sonra Adana'nın imajını bozacak bir dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana'nın film platosu olarak doğal mekanlarını kullanılıp Adana'yı karalayan bir dizi çekilmesine müsaade etmeyeceğim, etmiyorum, talimatı da verdim. Sizin aracılığınıza buradan da kamuoyuna söylüyorum. Adana'nın imajını bozma noktasında bu tür filmlere, dizilere bundan sonra müsaade yok. Bir şehrin hak etmediği şekilde, bu şekilde karalanmış olması doğrusu isyan ettirici bir şey."

Kaçak yapılar yıkılacak

Köşger, bir gazetecinin deniz, nehir ve göl kenarlarındaki kaçak yapılarla mücadeleye ilişkin sorusu üzerine Devlet Su İşlerine ait arazilerde 180'den fazla kaçak yapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda buraları yıkacağımızı tebliğ etmeye başladık. Burası bir hukuk devleti. Bir kanun, mevzuat, yönetmelik var. Her şeyi yasal zemine oturtarak gitmek istiyoruz. Bir iş yaparken herhangi bir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Devletin hakkını devlete, vatandaşın hakkını vatandaşa... Buralarda karmaşık bir durum var. Aydınlatıp hukuki zemini oturtarak onların hepsini yıkacağız. "