Adana'da kalıcı konutlar yüzde 98 seviyesinde tamamlandı

ADANA Valisi Mustafa Yavuz, 6 Şubat 2023'teki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Asrın felaketi ilerleyen günlerde asrın dayanışmasına dönüştü. Adana'mızda, ilçelerimizde kalıcı konutlarla ilgili yüzde 98 seviyesinde çalışmalar devam ediyor. Merkezde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın kuraları çekilerek kendilerine teslim edildi" dedi.

Vali Mustafa Yavuz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasındaki Adana'da evleri yıkılan hak sahipleri için Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi'ndeki yapılan TOKİ 3'üncü Etap'ta incelemelerde bulundu. Burada Mehmet Serkan Sertoğlu ve ailesinin evine misafir de olan Vali Yavuz, aileyle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Vali Yavuz, depremin 3'üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, "11 ilimizde ve Adana'mızda asrın felaketini yaşadık. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum" dedi.

Vali Yavuz, "6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımızı maalesef kaybettik. 100 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bugün hala tedavisi devam eden vatandaşlarımız var. Adana, belki 11 il içerisinde depremin etkisi en az hissedilen illerden oldu. Buna rağmen 13 binamız maalesef çöktü. Adana'da 418 vatandaşımızı kaybettik, 1700'den fazla vatandaşımız yaralandı. Tabii ki bu asrın felaketini yaşadığımız günlerde Adana'da görev yapıyordum. Hem bu depremleri yaşadık hem de aylarca bu depremin yaralarının sarılması noktasında vatandaşlarımızla birlikte sahada olmaya gayret ettik" diye konuştu.

'ASRIN İNŞASI DEVAM EDİYOR'

Asrın felaketinin ilerleyen günlerde asrın dayanışmasına dönüştüğüne dikkat çeken Vali Yavuz, "Şimdi de asrın inşası devam ediyor. Şu anda 11 ilimizde ve depremden etkilenen illerimizde, ilçelerimizde büyük bir inşa faaliyeti devam ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz Çukurova ilçemizin Şambayadı Mahallesi'nde de bu inşanın en güzel örneğini görüyoruz. Burada 341 dairemizde vatandaşlarımız yerleşti, yaşıyor. Adana'da, ilçelerimizde devam eden inşa faaliyetleriyle birlikte kalıcı konutlarla ilgili yüzde 98 seviyesinde çalışmalar devam ediyor. Merkezde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın kuraları çekilerek kendilerine teslim edildi. Kentte 13 bin 527 bağımsız bölümümüz orta hasar ve üzerinde zarar görmüş oldu. Yaklaşık 3 bin 237 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Adana'da bu hasarlı yapıların yıkım çalışmaları yüzde 96 seviyesinde gerçekleştirilmiş ve hafriyatlar kaldırıldı. Kalıcı konutlara hızlı bir şekilde devam edildi. Hızlı bir aksiyonla 13 bin 429 bağımsız bölümümüzün ihalesi yapıldı ve bunlardan da 12 bin 73 konutumuzun hak sahiplerine teslimi yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.