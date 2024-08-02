Adana Valisi Köşger: Kozan'daki orman yangınında helikopter kaza kırıma uğradı, 5 personel kurtuldu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.

Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Teknesiyle mürettebata yardım etti

Helikopterdeki 5 personeli "Deryam-01" adlı motorlu teknesiyle karaya çıkaran Soner Birdir (33), AA muhabirine, komşusu Selvi Yıldız'dan (67) kazayı duymasının ardından ağabeyiyle olay yerine gittiğini söyledi.

Tekneyle suya açıldıklarını belirten Birdir, "Personeli suda batmamaya çalışırken bulduk. Onları tekneyle kıyıya çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettik. Can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Onların kurtarılmasına vesile olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Yıldız da kazayı öğrenince motorlu teknesi olduğu için komşusunu aradığını, Birdir'in kısa zamanda bölgeye ulaşıp mürettebata yardım ettiğini anlattı.