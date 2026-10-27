Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da kontrolden çıkan otomobil yön levhası direğine çarptı, sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da kontrolden çıkan otomobil yön levhası direğine çarptı, sürücü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 17.30 sıralarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yön levhası direğine çarptı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ADANA'da Mert Aydın (33), kontrolünü kaybettiği otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Öğretmenlar Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Aydın'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 01 TR 002 plakalı otomobil, yön levhası direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Liberman'dan açıklama

Rakibinden açıklama geldi! Netanyahu için durum çok kötü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt

Yangın daha da büyüyor! Yaptığı açıklamayla taş üstünde taş bırakmadı
Kadına yumruk attı, otobüsü birbirine kattı! Biber gazlı saldırgan kameralara yakalandı

Otobüs birbirine girdi! Biber gazlı saldırgan kameralara yakalandı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama

Fenerbahçe'den maç sonunda çıkan kavga için zehir zemberek açıklama
Camavinga, Türkiye forması giydi

Türkiye forması giydi! Tanıdınız mı?
Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna

Ülkesinde kaos çıkarttı: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil

Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil