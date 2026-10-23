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Adana Seyhan'da 16 yaşındaki çocuğu tabancayla vurduğu iddiasıyla şüpheli tutuklandı

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Adana Seyhan'da 19 Ekim'de bir iş yerinde 16 yaşındaki çocuğu tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Amatör kulüpte futbol oynayan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı A.E'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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