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Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adana'da saat 04.02'de merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirlendi.

Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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