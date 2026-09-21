Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da saat 04.02'de merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirlendi.
Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA