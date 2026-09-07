Adana'da Devrilen Ağaç Polis ve Vatandaş İş Birliğiyle Kaldırıldı

ADANA'da yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olan ağaç, trafik polisleri ve bir vatandaş tarafından kaldırıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşil Bulvar'da bir ağaç yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisi ekipleri, kazaya neden olabileceği değerlendirilen ağaç nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bir vatandaş, yanındaki testereyle ağacın dallarını kesmeye başladı. Trafik polisleri de vatandaşa yardım ederek kesilen dalları yol kenarına taşıdı. Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı