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Adana OSB'de fabrika yangını (2)

Adana OSB'de fabrika yangını (2)

Güncel Haberler

DORSESİ ALEV ALAN TIR'I UZAKLAŞTIRDIAdana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik fabrikasında çıkan yangında, dorsesi yüklü olan TIR alev aldı.

DORSESİ ALEV ALAN TIR'I UZAKLAŞTIRDI

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik fabrikasında çıkan yangında, dorsesi yüklü olan TIR alev aldı. Fabrikadaki dumanlar gökyüzünü kaplarken, TIR'ın sürücüsü diğer fabrikalara sıçramaması için binip, aracı çalıştırdı. Dorsesinden alevler çıkan TIR, sürücüsü tarafından, kupanın zarar görmemesi ve itfaiye ekiplerinin kolay müdahale edebilmesi amacıyla açık alana bırakıldı. İtfaiyeciler, TIR'daki yangını söndürdü. Bu arada TIR'ın dorsesinin alev alev yanarken olay yerinden uzaklaştırılması, cep telefonuyla görüntülendi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Adana OSB Güncel Haberler

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