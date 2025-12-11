Her yağmurda çökme yaşanıp, çukurlar oluşan yollar için çözüm isteği

ADANA'da geçen günlerde yağan aşırı yağışın ardından kentin yeni yerleşim bölgesi Sarıçam ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde çok sayıda cadde ve sokakta çökme oldu. Devam eden inşaatlar ve altyapı çalışmalarının yapıldığı noktalarda çöken yolların kaderine terk edildiğini belirten mahalleli, yollarının bir an önce kaliteli asfaltla yenilenmesini talep etti.

Adana'da genellikle zeytin ve ayçiçeği arazileri bulunan Sarıçam ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıl önce imara açılınca bölgede yıllar içinde çok sayıda site ve apartman inşa edildi. Oluşan yeni mahalleler de kentin gözde yeni yerleşim noktası olurken, nüfusu da hızla arttı. Ancak devam eden inşaatlar, iş makinelerinin trafiği ve altyapı çalışmaları nedeniyle yol sorunu bir türlü çözülemedi. Her yıl olduğu gibi geçen günlerde yağan aşırı yağışın ardından yine caddeler göle döndü, çökmeler oldu. Araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokan göle dönen çukurlar, mahallelinin tepkisine yol açtı.

'ARABALARIMIZ ÇUKURA DÜŞÜYOR, KAZALAR YAŞANIYOR, KALİTELİ ASFALT İSTİYORUZ'

Aracıyla çocuğunu okuldan almaya giden mahalleli Zehra Özgül, 7 yıldır yaşadığı mahallenin yollarında sık sık çökmeler yaşandığını, aşırı yağışlarda bazı noktalarda göletler oluştuğunu belirterek, "Yeni yerleşim olmasına rağmen 7 yıldır yollarımız çok kötü durumda. En ufak bir yağışta yollarda göletler, çukurlar oluşuyor. Bende araç kullanırken çok zorlanıyorum. Arabalarımız sürekli çukura düşüyor. Çukura düşmemek için sağa sola kırmaya çalıştığımızda kazalara sebebiyet veriyoruz. Biz bu konuyu sürekli şikayet ediyor, dile getiriyoruz. Ama burası yeni yerleşim, sürekli yeni binalar yapılıyor diye bir gelişme olmuyor. Tabiri caizse şikayetlerin ardından yolları yama şeklinde yapıp bırakıyorlar. Yıllardır aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Biz artık kaliteli bir asfalt istiyoruz" diye konuştu.

'BURASI İNŞAAT ALANINDAN ÖTEYE GİTMİYOR'

Mahallede yaşayan ve apartman yöneticilerinden Halil Kirazcı ise "4 yıldır Osmangazi Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Özellikle Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından burada yollar için herhangi bir çalışma olmadı. Mahalle muhtarımız da mücadele ediyor ama onun da gücü belli bir yere kadar yetiyor. Burası inşaat alanı diye belediye buralara asfalt dökmüyor. Özellikle yağışların ardından bu yollar çamur içinde kalıyor. Hem araçlar çamura batıyor hem de yayalar yürümekte zorlanıyor ve kayıyor. İnsanlar artık bu durumdan yıldılar. Bizim sitemizin hem sağ hem sol tarafında yollar bozuk ve asfaltlama yok. Çamur içinde işe gidip geliyoruz. 2061 Sokak, 2071 Sokak, 2062 Sokak'ta elektrik hatları için çalışma yapıldı. Bu yolları kazdılar ama arkasına sadece kumla dolgu yaptılar. O da yağmurla birlikte aşağı aktı ve yeniden çukurlaştı. Bu saydığım sokaklarda en az 10-15 apartman var. Ancak burası inşaat alanından öteye gitmiyor" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR YAĞDIĞINDA YOLLAR FELÇ OLUYOR, BURADA HAYAT BİTİYOR'

Mahalle esnafından İsmail Düzgün ise 15 yıldır burada kebap salonu işlettiğini ve en büyük sorunlarının yıllardır devam eden yol sorunu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Araçlarımızda sürekli alt takım problemi yaşıyoruz. Motorlarımız bozulsun, araçlarımız parçalansın, bundan da geçtik. Ama yolda ilerlerken bir araç çukura düştüğünde çukurdan kaçmak için yaptığı bir manevrayla yayalara çarpıyor. Bu kaza benim bir arkadaşımın başına geldi. Çukurdan seken araç geldi yayaya çarptı. Burada 10 yılı aşkın süredir inşaatlar devam ediyor. Birçok yeri de imara açtılar. Bir 10 yıl daha bu inşaatlar sürer diye düşünüyorum. Peki biz bir 10 yıl daha bu inşaatlar bitene kadar bu bozuk yollarla mı yaşayacağız. Biz insanımız, aracımız rezil bir şekilde mi yaşayacağız. Karşıda 9 apartman var. Çamurdan, çukurdan araçla aralarına giremiyorsun. Yağmur yağdığında yollar felç oluyor, burada hayat bitiyor. Başta Osmangazi olmak üzere Orhangazi, Akkuyu, Çınarlı, Boynuyoğun, Gültepe, Esentepe gibi çok sayıda mahalle maalesef aynı durumda."