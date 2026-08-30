Adana, Mersin ve Hatay'da 30 Ağustos Törenleri

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kaymakam Nursen Yüce ve protokol üyeleri, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettikleri şehitlikte dua okudu.

Daha sonra Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve vatandaşların katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılan tören sonrası Kaymakam Emre Dündar, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA