Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Konvoylar oluşturup müzik eşliğinde sevinç gösterisi yapan vatandaşlar, havai fişek gösterileriyle de kutlamalarını taçlandırdı.