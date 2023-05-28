Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Konvoylar oluşturup müzik eşliğinde sevinç gösterisi yapan vatandaşlar, havai fişek gösterileriyle de kutlamalarını taçlandırdı.
Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.
Adana'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde ellerinde bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulundu.
Kent içinde araçlarıyla konvoy oluşturup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.
Mersin
Mersin'de AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.
Bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Parti binası önünde kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
Araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı.
Osmaniye'de konvoya tır ve kepçeler de katıldı
Osmaniye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayan vatandaşlar, araçlarıyla kentin ana caddelerinde konvoylar oluşturdu.
Konvoya katılan araçlar arasında tır ve kepçeler de yer aldı.
Hatay
Hatay'da, konteyner alanda kurulan parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.
Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulunan Hataylılar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutladı. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde eğlendi. Vatandaşlardan bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını havai fişek atarak kutladı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023