18 Mart Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki törende, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Havva Yurttaş ve Kozan Belediye Başkan Vekili Özgür Çoban, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından Kozan Şehitliği'ni ziyaret eden katılımcılar, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Aladağ ilçesinde de Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Parktaki oratoryo gösterisinin ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Tarsus Şehitliği'ndeki mezarları ziyaret etti.

Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde de protokol üyeleri ile vatandaşlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen programlarda bir araya geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
