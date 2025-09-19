Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Etkinlikler kapsamında protokol üyelerince Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ve Kuvayi Milliye Cemiyeti ile Kozan Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Mersin

Gülnar ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na ilgili kurumlar çelenk sundu.

Kıbrıs Gazisi Hasan Gündoğdu, törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinliğin ardından Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi tarafından gaziler ve şehit yakınlarına kahvaltı verildi.

Bozyazı ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali Şen konuşma yaptı.

Programda Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, gazilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatay

Samandağ ilçesinde düzenlenen törene Kaymakam Emre Dündar ve diğer ilçe protokolü katıldı.

Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

İskenderun ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Hanife Uysal Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

İlgili kurumların çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilcisi Neşet Turhan, günün anlam ve önemine değindi.

Osmaniye

Kadirli ilçesinde törenler kapsamında Kabasakal Parkı'ndan eski kaymakamlık binasına kortej yürüyüşü düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından sona erdi.

Törene, Kaymakam Erdinç Dolu, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Arif Furkan Peksoy, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.