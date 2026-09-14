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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ders zili çaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ders zili çaldı
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı.

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında dersbaşı yaptı.

Adana'da 34 bin 652 öğretmen ve 524 bin 276 öğrenci için yeni dönemin ilk ders zili çaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.

Mersin

Mersin'de de öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla dersbaşı yaptı.

Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler, sınıflarında arkadaşlarıyla buluştu.

Okul bahçesinde bekleyen aileler de eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Hatay

Hatay'da da 21 bin 925 öğretmen ve 360 binden fazla öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Yeni eğretim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından restore edilen Antakya Haydar Mursaloğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı'nın da katıldığı törende, ilkokul öğrencileri gösteri sundu ve şiir okudu. Masatlı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başladı.

Depremde hasar gören ve restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Yedi Ocak İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet de yer aldı.

Vali Serdengeçti, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine emin ve hızlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, bundaki en büyük payın eğitime verilen değer olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından ilk ders zilini çalan Serdengeçti, öğrencilere ders kitaplarını verdi.

Kaynak: AA
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