Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Müftüsü Yığman ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Bülbül Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ardından şehitler için dualar edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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