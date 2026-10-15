Adana Kozan'da tankere çarpan otomobil alev aldı, sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adana Kozan'da tankere çarpan otomobil alev aldı, sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin tankere çarpması sonucu çıkan yangında sürücü yaralandı. Sürücü 112 ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; itfaiye yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde tankere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Necati Y. (34) idaresindeki otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda Lafit A. yönetimindeki tankere çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA