Adana Kozan'da sağanakta iki noktaya yıldırım düştü, 2 otomobil hasar gördü

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ADANA'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına sırasında iki farklı noktaya yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden elektrik direği ile bir apartman zarar görürken, çatıdan kopan tuğlaların üzerine düştüğü park halindeki 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kozan'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında Çanaklı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle elektrik direği zarar görürken, ilçenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan tuğla parçaları, bina önünde park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı