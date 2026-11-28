Adana Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen N.K. idaresindeki otomobil ile E.M.Ş'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA