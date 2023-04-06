Adana'daki terör örgütü davası sanıklarının yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan'ın da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 29 sanığın...

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan'ın da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu Ayşe Irmak, Mehmet Saruhan, İlyas Arzu ve Murat Gürbüz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede adli kontrol tedbiri altındaki tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşe Irmak, örgütsel bir konumunun olmadığını ve hakkındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mahkemeye sunulan aleyhe belgeleri kabul etmediğini belirten sanık Irmak, "Ben müzik, konser ve dinleti gibi organizasyon işleri yapmaktayım. PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. İlyas Arzu ile görüşmelerim konser amaçlıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Mehmet Saruhan da dernek çatısı altında kültürel faaliyetler yürüttüklerini savunarak "Örgütsel bir talimatla kimseyi zorla derneğe getirmek gibi bir eylemin içinde yer almadım. Ben Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde terör örgütü PKK'yı öven bir açıklama yapmadım. Funda Buyruk'u tanımıyorum. İddia edildiği üzere Seyhan Belediyesine işe girme konusuyla ilgili bilgim yoktur. Gülbahçe Mahallesi'nde yasa dışı örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde müzik etkinliği adı altında örgütsel faaliyetleri organize etmediklerini öne sürerek beraatlerini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve bu celse beyanları alınamayan tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 28 Haziran 2022'de Adana merkezli operasyonda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan'ın da aralarında olduğu 37 şüpheliyi yakalamıştı.