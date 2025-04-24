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Adana'daki Sinem Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Adana'daki Sinem Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Sinem Apartmanı'nın davasında, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti ve duruşmayı erteledi.

Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumuna ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına henüz gelmediğini taraflara bildirdi.

Beyanları alınan müşteki avukatları, binanın yapımında kusur bulunduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Sanık avukatları ise aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.?

Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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