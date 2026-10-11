Adana'daki cinayet zanlısı Aydın'da yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla vurduğu bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Aydın'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim'de iş yerinin önünde oturan esnaf Zahir Cız'ın (66) hayatını kaybettiği, yanındaki Hüseyin A'nın (39) ağır yaralandığı silahlı saldırının firari zanlısının kimliğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin "yaralama", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 13 kaydı bulunan Osman A. (22) olduğunu tespit etti.

Olay sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden zanlının, gece saatlerinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ortaya çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Osman A. yakalandı. Zanlının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Saldırıda yaralanan Hüseyin A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA