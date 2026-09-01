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Adana'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Adana'da Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunuldu, hatıra fotoğrafı çekildi.

Adana'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ercan Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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