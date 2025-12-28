Haberler

Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt'un yol kenarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, Menekşe Bozkurt'un (63) yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen vatandaşlar hareketsiz yatan kadını fark edip, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Menekşe Bozkurt olduğu tespit edildi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
