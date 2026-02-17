Haberler

Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk'e motosiklet çarptı. Ağır yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden bebeğin polis memuru olan babası cenazede ayakta durmakta zorlanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

  • Adana'nın Çukurova ilçesinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
  • Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü Erman K polis tarafından yakalandı.
  • Vefat eden bebeğin babası Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Kemal Öztürk'tür.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta Hilal Öztürk, bebek arabasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Erman K'nin (20) kullandığı motosiklet bebek arabasına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi yakınlarınca Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülerek toprağa verildi.

BABASI POLİS MEMURU

Buradaki cenaze törenine katılan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vefat eden bebeğin polis memuru olan ve Ankara'da görevli babası Mustafa Kemal Öztürk'e başsağlığı diledi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Erman K'yi yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Koyun -
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

motosikletin direksiyonunu bu adama monte edin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

