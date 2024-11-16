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Herkes yağmur yağdığını sanarken gerçek bambaşka çıktı

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Adana'da bir alana yağmur yağıyor sanılırken, aslında güneş enerjisi borusunun patladığı anlaşıldı. Mahalle sakinleri şaşkınlığını gizleyemezken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da yaklaşık 5 metre eninde, 10 metre uzunluğundaki bir alana yağdığı düşünülen yağmur herkesi hayrete düşürürken gerçek, güneş enerjisinin borusundaki patlak çıktı.

YAĞMUR SANARKEN GÜNEŞ ENERJİSİ BORUSU ÇIKTI

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 5 metre eninde ve 10 metre uzunluğundaki bir alana yağmur yağarken, çevresi tamamen kuru kaldı. Yağış, çevrede bulunanların dikkatini çekerken, bu anları bir vatandaş kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kez izlenen görüntüde gerçek bambaşka çıktı. Yağmur yağıyor sanılan görüntünün aslında bir apartmanın damındaki güneş enerjisinin borusunun patladığı ve bu suyun 10 katlı apartmanın damında yere fışkırdığı ortaya çıktı.

Herkes yağmur yağdığını sanarken gerçek bambaşka çıktı

"GÜNEŞ ENERJİSİ BORUSU OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Selim Ağaçdalı, "Ben buraya geldim ve bir alana yağmurun yağdığını gördüm. O anları çekip sosyal medyada paylaştım. Böyle lokal yağmur yağışlarının, doğa olaylarının olduğunu biliyordum. Şuanda apartman görevlisi yağmur değil, güneş enerjisinin borusunun patlaması diyor ama ben inanmıyorum" dedi.

Herkes yağmur yağdığını sanarken gerçek bambaşka çıktı

İNANMAYANLAR İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİNİN VANASINI AÇTI

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik, "Yağmur bir bölgeye yağdı. Bizde gözümüzle gördük. Çok ilginçti" diye konuştu. Apartman görevlisi Vefa Yılmaz ise suyun güneş enerjisindeki patlaktan çıktığını belirterek, "Ben dün öğleden sonra siteden çıktım. 1-2 saat sonra geldiğimde bir apartman sakini güneş enerjisinin borusunun patladığını söyledi. Ben de yukarı çıktım ve vanayı kapattım. Ancak akşam sosyal medyada bir baktım ki 'Lokal yağmur yağdı' denilerek bizim apartmanın görüntüsü paylaşılmış. İşin aslı yağmur değil, güneş enerjisinin borusunun patlaması" ifadelerini kullandı. Öte yandan apartman görevlisi kendisine inanmayan mahalleli için tekrardan güneş enerjisinin vanasını açtı. Suyun aynı şekilde aktığını gören mahalleli, bölgeden ayrıldı.

Herkes yağmur yağdığını sanarken gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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