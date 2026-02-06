Haberler

Adana'da tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği öne sürülen sanığa hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, veteriner hekimin iş yerine zarar veren sanığa 'konutta yağmaya teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı veteriner hekimin iş yerine zarar verdiği iddia edilen sanığa "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.B, müştekiler K.K. ve kardeşi M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında 4 Ağustos 2025'te müşteki veteriner hekim K.K. ve sanık arasında müştekiye ait Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan üç katlı iş yerinin tadilat işleri nedeniyle alacak verecek meselesi bulunduğunu, sanığın birçok kez müşteki K.K'nin iş yerine geldiğini, olay günü de E.B'nin iddia ettiği alacağını istemek üzere K.K'nin iş yerine geldiğini belirtti.

Savcı, sanık E.B'nin müşteki K.K'yi öldürmekle tehdit ettiğini, bu sırada müştekinin kardeşi M.K'nin sanığa müdahale ettiği sırada, E.B'nin silahtan sayılan sandalye ile iş yerinin camını kırdığı ve M.K'yi darbettiğini belirterek, sanığın "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık E.B. suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi.

Müştekiler K.K. ve kardeşi M.K. ise sanıktan şikayetçi oldu ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağmaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç