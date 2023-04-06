Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Himmetli İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Vefat eden öğretmenlerin cenazeleri Feke Devlet Hastanesi morgundan kaldırıldı.

Daha sonra Altıparmak, Dilbilir ve Topak'ın naaşı Kozan Devlet Hastanesi morguna, Kılıç'ın cenzesi ise Buruk Mezarlığı morguna götürüldü.

Öğretmenlerin cenazelerinin Adana'da defnedileceği öğrenildi.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Adana Valisi Süleyman Elban cenazelerin kaldırıldığı hastaneyi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Elban öğretmenlerin yakınları başsağlığı diledi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.