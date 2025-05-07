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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan G.A.'ya 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi. Sanığın daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık G.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 7 Haziran 2024'te Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 25,73 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, G.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

G.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Çıkınca yine aynı benzer işleri yapar. Şüphesi olan!

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