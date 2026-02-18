Haberler

Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan çift ve kızları hakkında dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde sentetik uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan çift ve kızları hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 23 Aralık 2025'te tutuklanan Selim K. (39) ile eşi Songül K. (40) ve kızları Narin K. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evlerinde poşete gizledikleri 542 gram sentetik uyuşturucuyu, otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandıkları belirtildi.

İddianamede, uyuşturucu bulunan poşette sanıkların parmak izinin tespit edildiği, Selim K'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatıldı.

Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, Selim K. ile eşi Songül K. ve kızları Narin K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA " / " + Abdulkerim S. B. Topaloğlu -
