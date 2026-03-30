Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 8 Kasım 2025'te Yenibey Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 13,09 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.