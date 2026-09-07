Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde, 424,69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 195 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA