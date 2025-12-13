Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, durumundan şüphelenilen E.E'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel